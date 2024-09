Via Catalani così non va Traffico caos e pochi parcheggi Servono interventi davvero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A Sant’Anna, in via Alfredo, residenti e commercianti chiedonoper riqualificare la strada e migliorare la gestione del. Viaè un’arteria che oltre ad essere di gran passaggio per chi arriva in città, è anche la prima periferia della città e da tempo necessita diper migliorare la viabilità e la qualità degli spazi pubblici. Trainsufficienti,intenso e una manutenzione delle aree quasi assente, i cittadini chiedono una maggiore attenzione da parte delle autorità locali. La questione della riqualificazione del viale è stata al centro di diverse promesse politiche, ma nulla è stato fatto. "Sono due anni che ci dicono che faranno la riqualifica, ma nessuno ha ancora fatto niente – afferma Susanna Borelli del negozio Gleè – Ho fatto segnalazioni subito dopo i lavori di riasfaltatura, che sono stati superficiali.