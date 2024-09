Vergognati E chi ti crede più? Vai a lavorare | dà buca alla Berlinguer? Boccia massacrata | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'intervista (mancata) di Maria Rosariaa È sempre Cartabianca ha avuto lo stesso clamore mediatico come se fosse andata davvero in onda. L'imprenditrice si era recata negli studi Mediaset di Roma - sul Palatino -, salvo poi ripensarci dopo una lunga conversazione con la conduttrice di Rete 4 Bianca Belinguer e la sua redazione giornalistica. Lady Pompei avrebbe infatti percepito una scarsa preparazione riguardo al caso che l'ha vista coinvolta insieme all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Una decisione che ha lasciato spiazzata la: "Non mi era mai successo prima, sono senza parole", ha commentato la giornalista. Ma non finisce qui. Dopo che la, a inizio puntata, aveva fatto presente ai suoi telespettatori dell'assenza di Maria Rosaria. E la stessa imprenditrice aveva poi ricondiviso la sua dichiarazione sui suoi profili social.