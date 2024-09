Usa2024 Biden | orgoglioso di Harris non c’è stata storia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – “L’America ha potuto vedere stasera il leader con cui sono statodi lavorare per tre anni e mezzo. Non c’è. La vice presidenteha dimostrato di essere la scelta migliore per guidare la nostra nazione nel futuro. Non torneremo indietro”. Questa la reazione su X del presidente degli Stati Uniti, Joe, dopo il dibattito televisivo tra Kamalae Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali americane di novembre. L'articolodi, “non c’è” proviene da Ildenaro.it.