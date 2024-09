Traffico Roma del 11-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata interna tra Tuscolana e da Appia ci spostiamo su via Pontina code per un veicolo in panne tra Tor de’ Cenci Castel di Decima in direzione di Pomezia per alberi sulla carreggiata resta chiusa Viale deignoli da via Guido calza in direzione di Fiumicino prosegui lavori su via del Foro Italico con transito su carreggiata ridotta tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni inevitabili rallentamenti e code nelle ore dipiù intenso sulla tangenziale est per lavori dalle 23 di questa notte alla stessa ora del 4 ottobre chiusa la rampa che dal viadotto superiori in direzione di San Giovanni con due a via Prenestina Per quanto riguarda i trasporti ricordiamo che è stata riaperta la stazione metropolitana di Ottaviano Restano chiuse le ...