Range Rover Sport SV Edition Two ritorna la sportiva di lusso

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Arriva la nuovaSVTwo che, rispetto alla versione precedente, offre un esterno disegnato dalle prestazioni, con quattro nuovi temi annunciati per il 2024. Ogni tema è stato particolarmente curato per garantirne la presenza assertiva e la personalitàiva su strada: Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss e Sunrise Copper Satin. Ognuna accosta tinte esterne uniche a nuove finiture in fibra di carbonio, e sedili SV Performance in una gamma di colori, che offrono ai clienti una scelta di innovativi tessuti in maglia o pelle Windsor, per uno spazio interno dinamico, tecnico e accogliente. Presenta anche un marchio esclusivo sullo splitter anteriore, sulla consolle centrale, sulle soglie e sulle luci sottoporta; un segno distintivo diivo che la rende immediatamente riconoscibile.