Quanto costa andare all' università nel 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La spesa per mi propri figli all’è una di quelle che più interessa le famiglie con prole in età durante i mesi che segnano la ripresa dell’attività didattica. In Italia, stando ariportato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, le tasse per la frequenza universitaria parametrate sul reddito delle famiglie degli studenti rientreranno, nel, nella forbice compresa tra 600 e mille euro. Più sarà alto il valore dell’Isee e più gli iscritti saranno chiamati a sostenere delle spese più sostanziose che, nel caso diprivate, vengono invece calcolate basandosi su altri fattori e non dipendono necessariamente dal reddito.