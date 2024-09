Nicola Pietrangeli compie 91 anni | Sinner ha pareggiato i miei record Ma perché dovrei rosicare?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Per il momento Jli ha pareggiati, ma uno non potrà batterlo, quello della Coppa Davis”. Lo ha detto la leggenda del tennis italiano,, che oggi91e che si trova a Bologna per presentare, nell’ambito delle giornate legate alla Coppa Davis, il documentario ‘vs.’, prodotto da The Arena con Rai Documentari, che ripercorre la sua vita e la sua carriera: “Quando giocavo io, c’erano più partite da vincere per aggiudicarsi la Coppa Davis, mentre oggi il torneo non lo prevede”. Quindi, un chiarimento sulle sue parole nei confronti di J: “Non ho detto una cattiveria contro, sarebbe molto stupidoquesto è il momento che questo ragazzo sta andando sulla luna. Forse l’anno prossimo darà +15 a tutti, gioca con il vantaggio.