Milan e Inter ancora due popoli e uno stadio?

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Da quando una squadra aveva iniziato a guardare a Rozzano e l'altra a San Donato, s'era diffusa nei tifosi una certa lietezza nel pensare a un futuro fatto di duee due stadi. Pure l'addio a San Siro era iniziato a essere meno doloroso, perché l'idea di avere una casa per ognuno, una casa nella quale poter dire davvero "gioco in casa", che potesse essere solo "casa nostra" e senza fraintendimenti dell'altra parte dio, aveva iniziato a suonare bene, a essere quasi invitante. Certo non sarebbe stata la Scala del calcio, ma quanto meno sarebbe stata colorata solo di rosso e nero o di nero azzurro, senza quell'altra tinta che stona nei pensieri calcistici di parte. Ilda una parte, l'da un'altra. E poco importa se fuori dal territorio comunale. C'era comunque alle porte un futuro proprietario, un futuro calcistico esclusivo. C'è? Chissà.