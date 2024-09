Matteo Berrettini ha vinto la prima sfida in coppa Davis contro Joao Fonseca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha conquistato la vittoria nellapartita di singolare dellail brasilianoall’Unipol Arena di Bologna. L’Italia, detentrice del titolo conquistato lo scorso anno a Malaga, ha iniziato con il piede giusto grazie alla rimonta del tennista romano. Il match è partito in salita per, che ha subito uno svantaggio di 0-4 nel primo set, ma ha saputo reagire portandosi sul 4-4 con una serie di punti vincenti. Lasi è poi giocata punto a punto, con il pubblico in tensione fino al finale incerto. Un grande dritto a uscire ha portatosul 5-5, per poi arrivare al primo match point sul 6-5. Un doppio fallo da parte diha chiuso il set 7-5 in favore di, consegnando la vittoria all’Italia.