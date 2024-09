LIVE Arnaldi-Monteiro 7-5 6-7 4-5 Italia-Brasile 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | superate le tre ore di gioco soluzione del giallo ancora lontana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH DI MATTEO BERRETTINI LADEL DOPPIO DI2024 Niente, al centro e out. Slice Matteo eh! 30-30 Wow, servizio in kick dimorbido ma che rimbalza alto. Risposta vincente di dritto di, DEVI SERVIRE SEMPRE SUL ROVESCIO, SU! 30-15 Non risponde di rovescio. 15-15 Prima vincente. 0-15 Inizia con un errore di dritto, gratuito. Attenzione! 4-5 Si va beh, ace (6°). 40-0la prima di. 30-0 Prima e volèe di rovescio. Serve&volley, giusto, visto che Matte risponde dalle retrovie. 15-0 Larga la risposta di dritto di Matteo. 4-4 Ace (8°)! SU! Un game facile ci voleva dopo i 10? di quello precedente. 40-15 Vincente di dritto dal centro. D’ordinanza. 40-0 Prima vincente. 30-0 Non risponde di rovescio sulla seconda Thiago.