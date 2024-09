Lite furibonda in strada Dalle minacce agli schiaffi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Unaquella andata in scena in due atti nel tardo pomeriggio di lunedì, vicino a un supermercato del centro cittadino e finita con l’intervento di polizia e mezzi di soccorso. A scatenare la rissa una donna che, raccontano i testimoni presenti in via Simon Musico, "dopo aver inveito contro il conducente di un furgone, che a suo dire ha rischiato di investirla, ha sferrato un calcio ammaccando vistosamente il mezzo". L’uomo alla guida, sceso dal furgone oltre alla donna si è trovato di fronte anche il marito accorso in sua difesa. Dopo ripetute offese ea cui a cui hanno assistito impietriti, sia i clienti del supermercato che di altre attività presenti nella, non è chiaro chi abbia alzato le mani per primo e chi sia stato costretto a difendersi. In pochi minutiparole i tre sono passati ai fatti, trasformando l’acceso diverbio in zuffa.