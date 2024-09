Inter i PM chiedono l’archiviazione dell’esposto di ‘Jdentità Bianconera’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La Procura di Milano ha chiestodell’inchiesta avviata a seguito di un esposto presentato dalla ‘Fondazione Jdentità, che ipotizzava presunte irregolarità nei bilanci dell’. Di seguito la notizia riportata da Calcio e Finanza. ARCHIVIAZIONE – I pubblici ministeri Roberta Amadeo e Pasquale Addesso, titolari del fascicolo, hanno dichiarato l’assenza di elementi concreti a sostegno delle accuse, sostenendo che “il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato”. L’indagine, aperta nell’aprile scorso, era partita dall’ipotesi che il club nerazzurro avesse commesso delle irregolarità nella gestione economico-finanziaria, potenzialmente compromettendo la regolare iscrizione all’ultimo campionato.