Emergenza alberi Roma i residenti | Sono marci Quando viene il Comune ad abbatterli?

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Prosegue l’per glidell’Esquilino segnalano delle alberature marce e a rischio crollo Paura per glidi. Succede nel I Municipio, dove idel Centro Storico lanciano un nuovo appello alper l’abbattimento deglimorti. La situazione maggiormente gravosa si troverebbe tra i quadranti dell’Esquilino e le zone confinanti con San Giovanni in Laterano, dove le alberature sarebbe state immortalate in una situazione di profondo abbandono e soprattutto imminente rischio crollo.nella zona dell’Esquilino aLa situazione più critica emergerebbe dalla zona di Manzoni, dove le alberature vedrebbero una condizione diume totale soprattutto su via Emanuele Filiberto.