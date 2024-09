CI SIAMO ANCHE NOI! Edoardo Affini magnifico campione d’Europa nella cronometro Mattia Cattaneo di bronzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La vittoria più bella della carriera. Dopo un’infinità di piazzamenti (addirittura tre volte secondo di tappa al Giro d’Italia)si toglie una soddisfazione splendida: l’azzurro è infatti. Ai Campionati continentali in Belgio il classe 1996 è riuscito a centrare una clamorosa impresaindividuale maschile, conquistando la medaglia d’oro. Percorso completamente pianeggiante da Heusden-Zolder ad Hasselt di 31,3 km dove l’unica insidia è stata quella della pioggia, che ha colpito soprattutto gli ultimi a scendere in strada. Poco prima era partito, che ha messo in mostra le sue doti da cronoman spingendo rapporti lunghissimi e terminando la gara con il tempo di 35.15,47 alla media di 53.3 km/h.