Cattedre più stabili Nuovi assunti in servizio a dicembre | I precari scenderanno a 155mila

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Alessandro D’Amato ROMA Isaranno, quando entreranno inglidel concorso Pnrr. Mentre la gran parte delle supplenze riguarda gli insegnanti di sostegno senza specializzazione, che non possono essereoggi. Ma il Ministro Valditara ha deciso un piano di specializzazione per la gran parte di loro. Carmela Palumbo (foto), capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, fa il punto sulla situazione della scuola mentre inizia l’anno scolastico. Dottoressa Palumbo, partiamo dai presidi.