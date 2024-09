Bomba d’acqua ed esondazioni Milioni di danni in città e nelle Valli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I segni del nubifragio sono ancora evidenti, come ferite aperte. Lunedì mattina, tra le 3 e le 5, sono caduti nella Bergamasca 80 millimetri di pioggia - quasi mediamente a tutto il mese di settembre - che hanno ingrossato rogge e torrenti, fino a far esondare Nesa (Alzano Lombardo), Gardellone (Torre Boldone), Morla e Tremana in, provocando ingentia cittadini e esercizi pubblici. Colpite anche la Val Seriana (in particolare Alzano Lombardo e Ranica) e la Val Brembana. "È stata una giornata drammatica" ha detto, senza giri di parole, la sindaca di Bergamo Elena Carnevali. Il comune, insieme a Torre Boldone e Ponteranica, ha chiesto alla Regione lo stato di emergenza superiore. Laha messo in ginocchio diversi quartieri della, anche a causa dei detriti bloccati da un ponte, che ha fatto esondare Morla e Tremana.