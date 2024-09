A che ora Italia-Belgio Coppa Davis 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Saràil secondo dei tre confronti del girone di qualificazione alla fase finale delle Finals diin chiave azzurra. Un confronto, questo, che nella storia del tennis azzurro ha avuto dei momenti davvero particolari da rimarcare. L’conduce ancora per 5-4, ma ci sono tre fasi ben distinte. In una, tra 1950 e 1961, erano frequentissimi gli incroci nel torneo zonale europeo a qualsiasi livello (due volte questa è stata finale per andare a giocare l’interzonale che dava accesso alla finale). Poi, tolto un 1969 nel quale Orlando Sirola era diventato capitano di Nicola Pietrangeli, il tempo è andato a spostarsi sul 2000. E su una Venezia di luglio disgraziata, con Christophe Rochus che batté in un drammatico quinto set Davide Sanguinetti: fu l’uscita dal World Group, durata fino a tutto il 2011.