Strada ’scolastica’ chiusa al traffico per far giocare i bimbi

(Di martedì 10 settembre 2024) L’ambiente e tutte le tematiche ad esso inerenti sono già diventate il pane quotidiano del nuovo assessore Attilio Lattanzi. Varie le iniziative legate alla mobilità sostenibile e le innovative idee sulla gestione dei rifiuti nonché la cura degli spazi pubblici. "Sto operando da appena due mesi e le sensazioni sono ottime – ammette –. C’è un bellissimo clima in giunta. Da lunedì 16 a domenica 22 avremo la settimana europea della mobilità sostenibile con tanti momenti significativi. Abbiamo deciso di istituire una ‘scolastica’ in via San Serafino da Montegranaro chiudendola alin determinati orari (un’ora prima dell’ingresso e un’ora dopo l’uscita dalla scuola) per consentire ai bambini diincome facevamo noi. Martedì 17 alle 17 invece nella sala della Ragione ecco l’avvio dei lavori per la redazione del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile).