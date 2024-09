Sinner brutte notizie | i tempi si allungano e i fan tremano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 10 settembre 2024) Lo strepitoso successo agli Us Open non ha portato totalmente il sereno nella vita del tennista azzurro ancora alle prese con la questione doping Sembrava tutto aver preso la giusta direzione. Sembrava che tutto fosse oramai dietro le spalle, un periodo durissimo da affrontare con quella spada di Damocle sulla testa. Il tennis è fatto di concentrazione, di mente sgombra da altri pensieri, soprattutto quando sei in campo solo con te stesso di fronte all’avversario di turno. Quando Fritz manda in rete il dritto sul match point, le braccia al cielo di Janniksono come una liberazione e lo sguardo va subito al suo angolo per condividere l’estasi di quel trionfo. Primo italiano a vincere a New York, primo italiano a vincere due tornei dello slam nello stesso anno. Una decisione clamorosa per l’azzurro – Cityrunmors.