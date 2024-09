Respira è l’erede del cult E R – Medici in Prima Linea ma con una spruzzata di Beautiful e attivismo politico dalla sanità alla crisi climatica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) I diritti per i lavoratori, lasanitaria, l’emergenza della, l’attenzionesalute mentale, il tema del suicidio, lo stupro, i giochi di potere politici e soprattutto la fragilità dell’essere umano dinanzimalattia, che ci rende tutti i uguali senza alcun distinzione di ceto. Questi sono gli ingredienti dell’ottimo “” (“Brathless”), disponibile su Netflix dal 30 agosto e in top 3 nello streaming in Italia, natamente del papà di un’altra serie tv “Elite”, Carlos Montero. Una celebrità nell’ambito delle produzioni seriali in Spagna. “” è un medical drama di ottima fattura che si ispira certamenteserie tv“E.R. –in”, ma non solo.