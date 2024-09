Promozione L’avvio di stagione è promettente

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Tra le formazioni accreditate solo il Moie Vallesina all’esordio ha toppato, in casa, ma contro la quotata Fermignanese VALLESINA, 10 settembre 2024 – Partenza del campionato subito secondo le aspettative e tanti gol realizzati, nessun 0-0, in tutti i campi nella giornata del debutto dellaGirone A. Tre successi esterni, quattro tra le mura amiche, un pareggio. I bomber hanno iniziato a mitragliare: Gaudenzi del Vismara ne ha fatti tre, Fraternali (Fermignanese) e Gagliardini (Appignanese) hanno firmato entrambi una doppietta. La sorpresa, se così si può chiamare, è arrivata nel primo scontro tra big dove al ‘Pierucci’ di Moie l’undici di Simone Pazzaglia ha messo subito in chiaro il valore della formazione pesarese.