Premiati gli Alfieri del made in Italy | sulla nave Msc confronto sulle prospettive economiche del Sud

(Di martedì 10 settembre 2024) In occasione del premio “delin”, promosso dall’Italian Export Forum – Ief, si è svolto ieri a bordo della Msc World Europa, ancorata nel porto di Napoli, un incontro per fare il puntosituazione economica del Sud Italia, a pochi giorni dalla nomina di Giosy Romano come responsabile della Zes Unica. Untra politica e impresa, per individuare le risorse a disposizione delle Regioni del Mezzogiorno, e come queste possano costituire un importante mezzo di crescita economica. All’evento, moderato dal direttore del Mattino, Roberto Napoletano, sono intervenuti Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, e Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania. A condurre è stata Veronica Maya. Nel corso dell’evento sono stati assegnati i riconoscimenti di “delin”.