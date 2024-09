Pensioni il balzo in avanti negli assegni | chi potrebbe avere 180 euro in più

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) "Leminime sono una delle nostre priorità, in generale lebasse", ha spiegato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha anche sottolineato come "abbiamo fatto una rivalutazione al 120% per leminime, che sono cresciute in modo significativo", ha specificato la premier Giorgia Meloni riferendosi in particolare a quello che è avvenuto quest'anno, in cui glisono stati adeguati all'inflazione in maniera piena solo per quelli fino a 2.270mensili. Per gli importi superiori la rivalutazione è stata invece proporzionalmente più bassa. Leminime, però, hanno beneficiato di un super adeguamento straordinario, valido solo per il 2024, che le ha portate a quota 614,77mensili.