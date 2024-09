Parco del Mare di Ostia online il bando da 24 milioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 10 settembre 2024 – È stata bandita da Risorse per Roma la gara per l'individuazione degli studi professionali di progettazione del nuovo lungodi(leggi qui). La procedura prevede un affidamento di 24di euro circa di fondi europei (PR FESR 2021-2027) per realizzare la nuova configurazione del lungotra cui pedonalizzazione, mobilità sostenibile e parcheggi alternativi. È prevista, inoltre, la rinaturalizzazione di un lungo tratto del lungocon la ricostruzione della duna marina, per realizzare nuovi spazi aperti e naturali destinati all'uso pubblico e che permetteranno di avere un contatto diretto con la spiaggia. Il termine per presentare le candidature scade il 23 settembre, tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Risorse per Roma.