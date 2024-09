Ocse laureate italiane guadagnano la metà dei colleghi maschi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) In Italia, le giovani donne con una laureain media il 58% del salario dei loro coetanei, che rappresenta il più grande divario retributivo di genere nell'area. E le giovani con la scuola secondaria superiore o l'istruzione post-secondaria non terziarial'85% dei loro coetanei. E' quanto emerge dal RapportoEducation at a Glance 2024 dal quale si rileva anche che il nostro paese spende il 4% del suo prodotto interno lordo (PIL) per l'istruzione contro una mediapari al 4,9%. Secondo quasi tutti i parametri disponibili, inoltre, le ragazze e le donne ottengono risultati scolastici migliori rispetto aie in molti casi il divario si sta ampliando. E anche se le donne superano chiaramente i ragazzi e gli uomini nell'istruzione, il quadro è invertito quando entrano nel mercato del lavoro.