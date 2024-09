Nations League Israele-Italia 1-2 | gol di Frattesi e Kean

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – L’sconfigge 2-1in un match della seconda giornata del gruppo 2 della Lega A di, disputato alla Bozsik Arena di Budapest. Per gli azzurri in golal 38? eal 62?. Al 90? rete della bandiera perdi Abu Fani. Prima dell’incontro durante l’esecuzione dell’inno israeliano buona parte dei tifosini presenti allo stadio si è girata di spalle. Una protesta legata al delicato momento politico dello stato ebraico, in guerra con Hamas dallo scorso 7 ottobre. In avvio subito pericolosoche al 3? va in verticale, la difesa azzurra riesce però a cavarsela sul tentativo di Khalaili. Al 10? bell’intervento difensivo di Bellanova che chiude una situazione pericolosa anticipando Salomon all’interno dell’area di rigore.