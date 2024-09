LIVE Norvegia-Italia 0-1 Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | subito pericolosa l’Italia ad inizio secondo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? Buona fase di fraseggio per la. Azzurrini leggermente più bassi in questi minuti. 50? Ottima punizione di Arnstad che butta dentro un pallone interessante ma spazza via la difesana. Sulla ribattuta niente da fare ancora per l’attacco norvegese. 48? Cross di Ruggiero sempre da sinistra, anche qui non arriva nessuno. A terra Fabbian per una botta alla coscia destra. 47? Ottima palla per Pirola che però non arriva. Lo spiovente ha passato tutta l’area di rigore senza che nessuno l’abbia intercettata. 46? Baldanzi a terra dopo l’intervento, non valutato da giallo, di Arnstad. 45? Stessi undici del primoper glini, norvegesi che cambiano il capitano Mannsverk per Aasgaard. 19:35 Le squadre stanno tornando in campo per il0-1.