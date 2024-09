L' altra faccia del prosciutto cotto | ecco perché lo consideriamo un prodotto sano quando non lo è

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 10 settembre 2024), innocente, rassicurante. Così è percepito il. Viene dato ai bambini nelle scuole, ai malati negli ospedali. Il classico toast che lo vede in coppia con il formaggio è uno dei più amati panini della pausa pranzo. Tagliato a cubetti arricchisce le insalate estive, di riso, di pasta o di verdure miste. È uno dei salumi che tira di più nel mercato nazionale e all'estero. «Nel 2023 la produzione diha raggiunto le 292.800 tonnellate, con una crescita dell’1%, per 2.280 milioni di euro, +7,7%, grazie ad una domanda interna che si è confermata solida e al buon risultato di quella estera – spiega Davide Calderone, direttore di Assica (Associazione Industriali delle carni e dei salumi) –. Confrontando i dati con quelli del 2019 la produzione è aumentata dell’1,2% in quantità e del 14,7% in valore». Prestazioni molto positive sul fronte dell’export 2023.