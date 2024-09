Inter c’è un clamoroso +352! Un oro fatto e cresciuto in casa – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Il percorso di crescita dell’, in questi anni, è stato a dir pocoed esorbitante. Non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche economico. I numeri parlano chiaro. CHE LAVORO! – Se l’è ritornata a splendere in Europa e nel mondo tanto lo deve al lavoro stratosferico del proprio management e del campione in panchina, Simone Inzaghi. Il trio Beppe Marotta-Piero Ausilio-Dario Baccin, rispettivamente presidente e AD, DS e vice DS, ha saputo lavorare in maniera egregia comprando a poco e costruendo intorno a questi investimenti un patrimonio di grandissime proporzioni. Scrive il Corriere dello Sport, l’è la squadra con il delta maggiore tra il costo della rosa, ossia quanto è stato speso per comprare i vari giocatori, e il suo effettivo valore, quindi la somma delle quotazioni di ogni elemento.