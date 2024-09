Il campo di via Pasubio in memoria di Valentino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) "Noi andiamo avanti. Insieme agli amici e conoscenti che non vogliono dimenticare Vale abbiamo costituito un’associazione e stiamo organizzando molte iniziative". La prossima, come ci racconta mamma Emilia, è l’inaugurazione e intitolazione del campetto da basket di viavenerdì 13 settembre alle 18.15 a lui,Colia, il 15enne che il 7 luglio 2023 venne travolto e ucciso mentre stava attraversando viale Kennedy sulle strisce pedonali. Alla guida del furgone c’era Bogdan Pasca, 33enne romeno, senza patente valida e con un tasso alcolemico di 1,1 grammo/litro. A luglio c’era stata una messa nel cortile del centro di formazione professionale Salesiani di Arese, dove Vale frequentava il corso di meccanica. A ottobre ci sarà prima edizione del torneo di basket dedicato a lui, il giorno 8 ottobre, infatti avrebbe compiuto 17 anni. Ma non sarà così.