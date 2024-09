FOTO e VIDEO I 20 anni di presidenza di Aurelio De Laurentiis al Napoli | dalle ceneri alla gloria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl 2024 segna un traguardo storico per ile per il suo presidente,De, che celebra i suoi primi vent’guida del club partenopeo. Un cammino segnato da alti e bassi, ma che culmina con uno dei capitoli più gloriosi della storia azzurra: la conquista del terzo Scudetto. Una parabola che ha visto ilrinasceredel fallimento, passare per l’inferno della Serie C e raggiungere, anno dopo anno, le vette del calcio italiano ed europeo. In occasione del ventesimoversario della suaDeha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario cammino.