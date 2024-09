Endless Love Anticipazioni Puntate dal 16 al 20 Settembre 2024 | Kemal Scopre La Verità Su Asu!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 10 settembre 2024)dal 16 al 20è vicino a scoprire che Asu è la sorella segreta di Emir e che gli ha sempre mentito. Fehime e Nihan instaurano un’improbabile alleanza che rischia di metterle in pericolo!prosegue e, nel corso della settimana dal 16 al 20sarà sempre più vicino alla scoperta dellasu Asu. Intanto verranno a formarsi anche alleanze inaspettate, come quella tra Fehime e Nihan che decideranno di unirsi contro Emir. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Banu cerca in tutti i modi di danneggiare Zeynep. Per farlo, mentre la ragazza è uscita con Hakan dicendo alla madre di andare a lavoro, Banu dice a Fehime che l’asilo è chiuso, perciò Zeynep non può essere andata lì.