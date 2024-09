Devastante attacco dell’Ucraina in Russia | morta una donna voli bloccati negli aeroporti di Mosca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) In un video di qualche giorno fa Zelensky aveva irriso Putin, affermando di aver portato la guerra income lui aveva fatto con l’Ucraina. Dopo l’nella regione del Kursk il presidente ucraino non si è fermato e, nella notte tra lunedì e martedì, ha lanciato unsenza precedenti con 144 droni verso obiettivi in, colpendo 9 regioni. Almeno una ventina di droni sono riusciti a raggiungere, costringendo le autorità a chiudere il traffico aereo per qualche ora. L’allaNel recente incontro con Giorgia Meloni, Zelensky ha detto di avere un piano per porre fine alla guerra. A quanto pare il presidente ucraino ha cambiato strategia ed è passato al contr, invadendo alcune regioni russe come avvenuto nel Kursk.