Buon compleanno Simona Salvi Liliana Segre…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024), Claudio Durigon, Gabriele Milone, Lino Chillotti,Segre, Giancarlo Galan, Guido Clericetti, Marina Morgan, Josè Feliciano, Luigi Ciotti, Mario Baldassarri, Jim Hines, Sergio Santarini, Umberto Ambrosoli, Viviana Beccalossi, Marco Chiudinelli, Matteo Mosterts, Elio Verde, Davide Bresadola, Alberto Cossentino, Nicola Sansone, Lorenzo Giustino, Ruggero Pasquarelli, Matteo Corazzi Oggi 10 settembre compiono gli anni:, giornalista; Gabriele Milone, calciatore; Lino Chillotti, artista;Segre, senatrice, reduce dall’olocausto; Auro Enzo Basiliani, ex calciatore; Ernesto Gastaldi, regista, sceneggiatore, scrittore; Remo Morelli, ex calciatore, medico; Franco Brocani, pittore, regista, sceneggiatore; Guido Clericetti, scrittore, disegnatore, autore tv; Nicola Ciccolo, ex calciatore, allenatore; Alessandro Minuto Rizzo, diplomatico; ...