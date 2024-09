Artigianato di eccellenza nella moda | Le Mani di Napoli entra in oriGIn

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) L’Associazione “Ledi”, che riunisce gli artigiani didellaMade in Naples,in, l’alleanza mondiale delle Indicazioni Geografiche (IG) con sede a Ginevra che rappresenta 600 organizzazioni di produttori del settore agricolo, di vini e liquori e dell’, provenienti da 40 paesi. L’ingresso insegna per Lediun passo strategico fondamentale per rafforzare la tutela delle tradizioni artigianali die facilitare un dialogo sempre più incisivo con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale. L’obiettivo è proteggere e valorizzare le eccellenze artigianali napoletane, frutto di secoli di cultura e maestria, attraverso strumenti normativi adeguati alle esigenze del mercato globale.