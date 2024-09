Apple è entrata ufficialmente nell’era dell’AI con il suo iPhone 16

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 10 settembre 2024) Si scrive nuovo16, si leggeIntelligence. L’ultimo prodotto dell’azienda di Cupertino è stato presentato, come al solito, in pompa magna nell’Event del 9 settembre, insieme ad altri top di gamma come il nuovoWatch e i nuovi AirPods. Nella versione pro e nella versione pro max, i device dell’azienda della mela morsicata hanno caratteristiche completamente rivoluzionarie e costi piuttosto in linea con le uscite precedenti:16 Pro parte da € 1.239 e16 Pro Max parte da € 1.489. Nelle versioni base, i costi sono leggermente inferiori: l’16 parte da € 979, mentre l’16 Plus parte da € 1.129.