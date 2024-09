Addio a James Earl Jones la voce leggendaria di Darth Vader e Mufasa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 10 settembre 2024) Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di, uno degli attori e doppiatori più iconici della storia di Hollywood. All’età di 93 anni,si è spento lasciando dietro di sé una carriera straordinaria che ha attraversato generazioni. Con la suainconfondibile,ha dato vita a personaggi che sono diventati parte della cultura popolare, comenella saga di Star Wars enel classico d’animazione Il Re Leone.(Credits: ANSA) – VelvetMag, unaimmortalenon era solo un attore di talento, ma la suaprofonda e risonante è diventata simbolo di potere, saggezza e terrore. Il suo ruolo come, uno dei personaggi più riconoscibili e temuti nella storia del cinema, è stato un pilastro della trilogia originale di Star Wars.