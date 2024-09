Acea arriva in Sicilia e si aggiudica la gestione del servizio idrico a Siracusa per 30 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024), azienda leader nei settori dell'acqua e dell'energia, rafforza la sua presenza in Italia estendendosi anche in, assumendo ladelnella provincia di. Il 6 settembre scorso, l'Assemblea Territoriale Idrica di(ATIS) ha assegnato alla RtiMolise s.r.l. (una società interamente controllata da) e a Cogen s.p.a. l'appalto per la selezione del partner privato di Aretusacque spa, una società mista partecipata al 51% dai Comuni della zona. La concessione per ladelintegrato nell'area territoriale diavrà una durata di 30. Il valore stimato della gara supera 1,2 miliardi di euro e comprende ladi circa 2.000 chilometri di rete idrica, 1.300 chilometri di rete fognaria e 166 mila utenze, per un totale di 390 mila residenti serviti.