A Bordeaux si è svolta una delle maratone più pazze del mondo

(Di martedì 10 settembre 2024) Sabato 7 settembre si èla 38a edizione della maratona che dal 1985, ogni settembre, parte da Pauillac per attraversare i vigneti del Médoc nella regione di. Unazone vitivinicole più importanti al(famosa per suoi rossi da uve merlot e cabernet sauvignon), non poteva che ospitare una colorata e surreale maratona dove i partecipanti, mascherati e non, alternano la corsa con soste a base di vino e formaggi per deliziare il palato affaticato dalla corsa. Una maratona pazza, ma reale e riconosciuta Prima di iniziare con la vendemmia la Marathon des Châteaux du Médoc si svolge ogni settembre a nord di, nella Gironda. L'improbabile abbinamento tra alcol e corsa di resistenza le ha fatto guadagnare una reputazione internazionale tanto che gli organizzatori sostengono che sia la seconda maratona più conosciuta in Francia dopo quella di Parigi.