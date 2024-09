Unione perfetta di stile made in Italy e impegno sociale | la regina mediorientale al Forum Ambrosetti 2024

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 9 settembre 2024) Capi di Stato e di governo, economisti, giornalisti. Ma a spiccare tra tutti, lei, Rania di Giordania. La sovranaha fatto il suo ritorno in Italia per partecipare al prestigioso, che si è svolto dal 6 all’8 settembre a Cernobbio, nella splendida cornice del lago di Como. L’evento, noto per riunire le menti più brillanti del mondo politico ed economico, quest’anno si è concentrato su un tema di grande rilevanza: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Tra i numerosi leader internazionali presenti, Rania di Giordania ha saputo mettersi in mostra non solo per il suo contributo intellettuale, ma anche per l’eleganza che la contraddistingue.