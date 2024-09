Traffico Roma del 09-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Luceverdedalla redazione Buongiorno Si transita con difficoltà nella zona nord del raccordo anulare Dov’è causa di un incidente si sta in coda dalla Bufalotta fino alla via Cassia incidente Concorde in carreggiata interna tra la diramazione dinord e laL’Aquila e poi a seguire altre code perda qui fino all’uscita della via Appia Ci sono code anche sulla formazione diNord in direzione del raccordo anulare code tra Castelnuovo di Porto è il raccordo ripercussioni sulla via Salaria è sempre per incidente si sta in coda sulla tangenziale Tiburtina via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico code anche in carreggiata opposta quindi in direzione San Giovanni 3 la Farnesina e la Salariaintenso entrate in città sulla A24 Ci sono code dal raccordo fino alla tangenziale altro incidente sulla via Pontina all’altezza di via di Vallerano direzione...