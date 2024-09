Spider-Man Noir | Brendan Gleeson entra nel cast della serie con Nicolas Cage

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024) La star de Gli spiriti dell'isola,, avrà un ruolo importante nella prossima-Man. È ufficiale.avrà un ruolo importante nella prossimalive-action di-Mansu Amazon. Variety aveva riportato in esclusiva già a luglio cheavrebbe fatto parte, ma ora il suo ruolo è stato pienamente confermato. I dettagli esatti sul personaggio disono stati tenuti nascosti, ma si pensa che interpreterà il cattivo principale.affiancherà il protagonistanello show che al momento si intitola. Tra gli altri membri delfigurano Lamorne Morris, Abraham Popoola e Li Jun Li. Come già riportato, ladebutterà in patria sul canale lineare