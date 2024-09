Sangue e paura a Riccione Accoltellato sul lungomare per questioni di droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024)in centro sul, a due passi dal porto.sabato sera a, dove un 24enne albanese è stato ferito da un altro uomo armato di coltello. L’aggressione si è consumata poco dopo le 21,30 all’altezza del bagno 97. L’albanese è riuscito è trascinarsi a piedi per qualche metro, tenendosi una mano sul fianco, e poi è caduto a terra esausto di fronte a un albergo di viale D’Annunzio chiedendo aiuto. Alcuni clienti dell’hotel, che in quel momento erano in terrazza a godersi la serata, hanno dato immedidiatament l’allarme. A quel punto i gestori dell’albergo si sono precipitati fuori, hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo e hanno chiamato il 118. "Era una maschera di– raccontano dall’hotel il giorno dopo – Aveva macchie dipraticamente ovunque: sulla maglietta, sulle braccia e anche sulle gambe.