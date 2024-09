Nuovo asilo nido a Sant’Angelo Lodigiano via libera al progetto | ecco quando aprirà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Lodi) – Il Comune diha ottenuto 864mila euro per realizzare un, oltre a quello comunale già esistente (il “44 gatti” di via Leonardo Da Vinci). L’esigenza era di coprire un fabbisogno medio di 36 posti scoperti e ora la progettazione delservizio, che sarà affidato in gestione a terzi, si colloca all’interno di un programma di potenziamento dell’offerta di servizi educativi comunali. La fascia d’età interessata va dagli 0 ai 2 (asili). Il Comune è risultato beneficiario del contributo richiesto, pari ad 864.000 euro, che consentirà il co-finanziamento dell’opera, con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) .