Nubifragio a Roma pioggia e fulmini travolgono la Capitale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Unsi è abbattuto supoco prima della mezzanotte dell’8 settembre, proseguendo incessante per tutta la notte del 9 settembre. Preannunciato dai meteorologi e dalla Protezione Civile, che aveva emesso un’allerta di codice giallo su tutta la regione Lazio, il maltempo ha causato allagamenti e disagi in diverse zone della città e nei dintorni. Allagamenti in diverse aree dellaLe piogge torrenziali hanno provocato allagamenti in numerosi quartieri di. Particolarmente colpito il quartiere Africano, dove piazza Sant’Emerenziana si è trasformata in una vera e propria piscina a cielo aperto, come mostrano i video condivisi sui social. Situazioni simili sono state segnalate in altre zone, come Anagnina, Nomentana e lungo la Cristoforo Colombo, con strade invase dall’acqua e circolazione rallentata.