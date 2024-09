NASCAR Cup Series Logano vince la prima dei Playoffs ad Atlanta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Joeyadlaprova deidellaCup. Il #22 del Team Penske trionfa in Georgia e diventa ufficialmente il primo pilota con già la certezza di accedere al Round of 12 dopo aver ottenuto la 34ma affermazione in carriera. Laparte della ‘Quaker State 400 Available at Walmart’ ha visto una battaglia ad armi pari per ilto tra Hendrick Motorsports e Team Penske. Le due squadre hanno lavorato nella parte alta della graduatoria, le due Chevrolet Camaro di William Byron #24 e Kyle Larson #5 hanno subito lottato nella Stage 1 con le Ford Mustang del ‘Capitano’ affidate a Ryan Blaney #12 ed a Austin Cindric #2. Il primo colpo di scena dei Playofffs è arrivato in concomitanza della fine della Stage 1, vinta dal campione in carica Blaney.