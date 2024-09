Milan l' infortunio di Bennacer inguaia Fonseca e Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il gravesubito con la nazionale algerina terrà Ismailfuori dai campi da gioco fino al 2025. Inutile illudersi che si possa fare prima. La lesione al polpaccio è di terzo grado il che comporta, se gli esami al rientro in Italia non cambieranno la diagnosi, un'assenza di 2-3 mesi. Tradotto:dovrà fare a meno di uno dei due mediani di contenimento in rosa, avrà il solo Fofana da aggiungere a Reijnders e Musah nelle rotazioni che prevedono la possibilità di alternare le coppie visto l'incalzare degli impegni quando la Champions League sarà ripartita. Un guaio enorme per il tecnico e per la società. E' vero cheha vissuto un'estate sul filo, pronto in ogni momento a cambiare acasacca e a lungo accostato ad Atletico Madrid e Marsiglia prima dello stop alle trattative.