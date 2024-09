Maldini | La vittoria sulla Francia ha fatto bene all’ambiente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Gli ultimi risultati della Nazionale dicono che a volte serve pazienza, a volte equilibrio, certo è che i due Mondiali non giocati e le due non qualificazioni credo che siano stati impattanti anche sull’idea del valore del nostro calcio. Ho sentito giustamente dire da qualcuno che la Nazionale sarà comunque sempre protagonista e credo che la partita con laabbiamolto“. Queste le parole dell’ex difensore ed ex dirigente del Milan, Paolo, che questa sera riceverà il premio Nereo Rocco nel corso di una cerimonia al Centro tecnico di Coverciano organizzata dal club calcistico fiorentino della Settignanese. La leggenda rossonera ha poi aggiunto: “La Serie A mi piace senza dubbio, è un campionato forse non molto considerato ma a livello tattico, tecnico e di conoscenza è nei top tre.