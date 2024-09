In fuga dal Beccaria È caccia ai fratelli F Il più piccolo dei due era già evaso a giugno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) di NicolaPalma Stavolta si è portato con sé anche il fratello, che tra un paio di mesi diventerà maggiorenne e che con lui era stato arrestato per una rapina a una sala slot di Mozzate, a meno di dieci chilometri dall’abitazione di Lomazzo in cui vivono i genitori marocchini. A.F., sedici anni compiuti a gennaio, e W.F. sono scappati dal carcerenel primo pomeriggio di ieri: hanno scavalcato il muro di cinta dell’istituto di pena e sono spariti nel nulla. Le ricerche si sono subito concentrate sul vicino capolinea del metrò a Bisceglie, anche se pare che i due abbiano evitato la M1 forse per il timore di essere subito intercettati.