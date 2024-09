Implacabile | il trionfo di Sinner agli Us Open celebrato da tutti i media internazionali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) “”. “Ricambio generazionale”. “Si vendica”. Tra il caso doping e il nuovo duopolio con Carlos Alcaraz, i, non sono quelli sportivi, celebrano ildi JannikUs. Il titolo de L’Equipe è “”. Il quotidiano sportivo francese scrive: “Arrivato a New York dopo il caso doping ha conquistato il secondo titolo dello Slam e fatto doppietta Australian-Us. Il numero 1 del mondo si afferma come miglior giocatore del mondo sul veloce”. “egua la doppietta di Alcaraz negli Slam e conferma il ricambio generazionale”, scrivono gli spagnoli di Marca, mentre As sintetizza: “si vendica a New York”. Il riferimento è al caso doping, citato anche dall’inglese Bbc: “si gode la vittoriaUsdopo una preparazione difficile”.